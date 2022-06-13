“جورج قرداحي” في لقاء حواري على مدرج جامعة دمشق غداً

تقيم جامعة دمشق غداً اللقاء الحواري مع الإعلامي والوزير اللبناني السابق “جورج قرداحي” ضمن جلسة تفاعلية بعنوان: “واقع الإعلام ودور الإعلامي في تغييره” وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، على مدرج الجامعة.

ويأتي هذا اللقاء برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضمن مساعي رئاسة جامعة دمشق المستمرة في تزويد باحثيها وطلابها بالخبرات الأكاديمية والمهنية اللازمة لربط مخرجات التعليم العالي مع الحياة المهنية في سوق العمل، ورفد الكوادر العلمية بحصيلة مسيرات عمل الشخصيات البارزة في المجالات كافة، ومنها مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ولاسيما أن الإعلامي جورج قرداحي اسمٌ كبيرٌ في سماء الإعلام العربي، وسياسيٌ محنّك، حاصل على العديد من الشهادات في دوراتٍ تطبيقية ودبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع والمقروء من معهد لوفر في فرنسا، كما وقدّم العشرات من البرامج التلفزيونية التي أحبها ملايين الجماهير، وحصد العديد من الجوائز والألقاب، وعرف بمواقفه الثابتة ومبادئه المشرّفة التي تجسد رسالة العمل الإعلامي السامية و هدفه النبيل.