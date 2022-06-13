نهائي سلة الرجال.. لقب جديد للأهلي أم تأجيل للكرامة؟

سيكون فريق الكرامة مطالباً اليوم بالفوز على أهلي حلب في المباراة الثالثة بين الفريقين ضمن سلسلة الدور النهائي للدوري السوري لكرة السلة للرجال في نسخته الـ 65 التي تقام الساعة التاسعة مساءً في صالة غزوان أبو زيد بحمص.

فوز الكرامة يعني إعادة الأمل للفريق، وبالتالي جر ضيفه لمباراة رابعة، والخسارة تعني خروجه من المنافسة على لقب الدوري الذي أحرز النسخة الماضية منه للمرة الأولى بتاريخه، وهو يمتلك العناصر القادرة على محو الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراتين السابقتين في حلب، حيث لم يظهر فيها الشيخ علي والجابي والأمريكي روديك والجزائري توهامي غزول وبقية اللاعبين بالمستوى المطلوب، الفريق سيفتقد أهم عنصر له حيث سيلعب بغياب الجمهور بسبب عقوبة اتحادية جراء أحداث الشغب في مباراته الأخيرة مع الوحدة بحمص، وهي ميزة قد تصب بمصلحة أهلي حلب الذي سيلعب مدركاً أهمية المباراة فالفوز فيها يمنحه اعتلاء منصة المجد والتتويج باللقب للمرة العشرين في تاريخه متسلحاً بقوة محترفه الجزائري محمد حرات وخبرة ميشيل معدنلي وعلي ديار بكرلي والمرعب على الثلاثيات نديم عيسى، واسحاق عبيد وأنطوني بكر، والعملاق عبد الوهاب الحموي وجميل صدير، ويدرك الفريق أن المباراة ليست سهلة، وبحاجة لجهود مضاعفة للفوز فيها وإحراز اللقب بعد غياب طويل.

لاعب الكرامة طارق الجابي قال لـ”البعث ميديا”: سنلعب اليوم بتركيز عال، فالمباراة الفرصة الأخيرة لنا للمحافظة على اللقب، وسنعمل على تلافي الأخطاء التي ظهرت في اللقاءين السابقين، وسنلعب بقوة وتصميم كبير على الفوز، مع الاحترام لفريق أهلي حلب وهو فريق كبير ويضم نجوماً على مستوى عال، إلا أننا مصممون على تحقيق الانتصار.

عماد درويش