الأمم المتحدة تدين استهداف مستشفى بدونيتسك

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال التقارير الواردة حول استهداف التشكيلات المسلحة الأوكرانية مستشفى للولادة في دونيتسك، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة تاس عن ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله في تصريح إن “التقارير التي تتحدث عن قصف مستشفى للولادة في دونيتسك تثير القلق وهذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي”.

وأطلقت قوات نظام كييف أثناء استهدافها العنيف لجمهورية دونيتسك الشعبية أمس قذيفة أصابت مستشفى فيشنفسكي للولادة ما أدى إلى اندلاع حريق وتحطم نوافذ المبنى وتضرر السقف بشكل جزئي وبفضل الإجراءات السريعة للعاملين فيه تم تجنب وقوع ضحايا.

وانتقد دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة صمت وسائل الإعلام الغربية إزاء قصف نظام كييف لهذا المستشفى، معرباً عن استيائه من عدم رد فعل وسائل الإعلام الغربية على القصف.