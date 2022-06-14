المسابقة المركزية.. توزيع المتقدمين للاختبار العملي المؤتمت من الفئات الـ3 و الـ4 والـ5

كشفت وزارة التنمية الإدارية اليوم عن توزيع المتقدمين للاختبار العملي المؤتمت للمسابقة المركزية على المراكز الامتحانية المعتمدة للفئات “الثالثة والرابعة والخامسة”.

ويجري التقدم لاختبار الفئتين الثالثة والرابعة يوم السبت الـ 18 من الشهر الجاري حيث سيتم اختبار الفئة الثالثة من الساعة الـ 9 حتى الـ 11 صباحاً أما الفئة الرابعة فمن الساعة الـ 12 حتى الـ 2 ظهراً واختبار الفئة الخامسة يوم الأحد الـ 19 من الشهر الجاري من الساعة الـ 10 حتى الساعة الـ 12 ظهراً، ووفق ما أعلنته الوزارة على قناتها الرسمية على التلغرام أنها ستنشر تباعاً وحسب المحافظات أرقام القاعات والمدرجات التي سيتم فيها تقديم الامتحان.