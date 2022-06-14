خطر الليبرالية الحديثة والنماذج المحرفة للإسلام على مجتمعاتنا

أقيمت مساء أمس محاضرة للسيد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في مركز الشام الدولي الإسلامي بدمشق، وذلك بحضور حشد كبير من علماء الدين السوريين ومن علماء ومتدربي الوفود الخارجية، وكذلك الرفيق مهدي دخل الله، عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي..

وقد تناول السيد الوزير موضوع الليبرالية الحديثة من عدة جوانب، حيث أكد أن هدف الليبرالية الحديثة هو إنتاج الإنسان العدمي المحايد لا رجل ولا امرأة، ليس مؤمناً بدين وليس لديه انتماء لوطن، وإنما مجرد عبد للمنتجات الغربية ولاهث خلف الماديات

كما أوضح أن مشكلة الليبرالية الحديثة مع الدين هي المبادئ والقيم فالدين مجموعة من الضوابط القيمية والأخلاقية، أما الليبرالية الحديثة فهي عبادة الشهوات والمال وحرية الأهواء وليس حرية الأفكار، مشيراً إلى أن الحرية لاتكون بالعبث بالفطرة السليمة، وأن مانراه اليوم من آثار الليبرالية الغربية هو مؤامرة سيكولوجية وبيولوجية على الإنسان السوي في العالم..