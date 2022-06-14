للذين يقضون ساعات طويلة على الإنترنت…ميزة جديدة من “TikTok”

أعلن القائمون على “TikTok” أن التّطبيق سيحصل قريباً على ميزة ستساعد العديد من المستخدِمين على التّقليل من الوقت الذي يمضونه يومياً في تصفّح منصّته.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن الميزة الجديدة التي ستتوفر في الأسابيع القليلة المقبلة ستساعد المستخدِمين على التحكم بالوقت الذي يقضونه يومياً على التطبيق، وستظهر لهم إشعارات وتحذيرات في حال قضوا وقتاً طويلاً في استعمال منصة “TikTok” الرقمية.

ويرى الخبراء في “TikTok” أن الميزة الجديدة “ستكوّن وعياً أفضل عن العادات الرقمية الإيجابية”، وستساعد المستخدِمين على أخذ قسط من الراحة أثناء تمرير موجز التطبيق لفترة طويلة.

وجاء في مدونة أطلقها الموقع الرسمي لـ “TikTok” على الإنترنت “نعتقد أن تجاربنا الرقمية يجب أن تجلب لنا الفرح والترفيه والتواصل والإثراء. إن وجود علاقة إيجابية مع الأجهزة والتطبيقات الرقمية لا يقتصر فقط على قياس وقت الشاشة، بل يتعلق أيضا بالشعور بالتحكم في كيفية استخدامنا للتكنولوجيا والتأكد من أن الوقت الذي نقضيه على الإنترنت يساهم بشكل إيجابي في إحساسنا بالرفاهية، لهذا السبب نعلن اليوم عن عدد من الخطوات للمساعدة في دعم الرفاهية الرقمية لمجتمعنا أثناء إنشائهم واكتشافهم على منصتنا”.

المصدر: وكالات