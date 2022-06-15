ألمانيا تكسر عقدتها.. وتكتسح إيطاليا بخماسية

حقق منتخب ألمانيا فوزا عريضا على ضيفه الإيطالي، بنتيجة 5-2، في قمة لقاءات المجموعة الثالثة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وتناوب على تسجيل خماسية الماكينات الألمانية كل من جوشوا كيميتش، وإلكاي غوندوغان “من ركلة جزاء”، وتوماس مولر، وتيمو فيرنر “هدفين”، في الدقائق 10، 45، و51، 68، و70 على الترتيب، فيما سجل ويلفريد جنونتو هدف إيطاليا الأول في الدقيقة 78، ثم أحرز أليساندرو باستوني الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر منتخب المجر برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد إيطاليا عند 5 نقاط وتراجعت للمركز الثالث، بينما تتذيل إنجلترا ترتيب هذه المجموعة بنقطتين.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور نصف النهائي بينما يهبط المتذيل إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.