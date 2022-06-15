استمرار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين

يواصل الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين أعمال جلساته اليوم، بمشاركة ممثلين من وزارات الإعلام و الكهرباء والشؤون الاجتماعية والاتصالات والموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الأرصاد الجوية، بالتوازي مع توزيع مساعدات “إنسانية وتجهيزات” روسية في عدة مناطق بالمحافظات.

هذا ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، غداً، جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، إضافة إلى جلسات فرعية مشتركة من الجانبين السوري والروسي لمناقشة توقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.