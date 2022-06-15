الجو بين الصحو والغائم وزخات متفرقة على الساحل

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق ويكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة مع أجواء حارة نسبياً وسديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية.