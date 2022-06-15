تلوث بلاستيكي يهدد القطب الجنوبي

سلط علماء الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي الحاصل قي المناطق النائية من العالم، نتيجة عثورهم على مواد بلاستيكية دقيقة ضمن الثلوج بالقطب الجنوبي.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز”، اكتشف العلماء مواد بلاستيكية دقيقة أصغر بكثير من حبة الرز في ثلوج “انتاراكتيكا” المتساقطة حديثا، حيث أشاروا إلى قدرتها على التأثير على المناخ من خلال تسريع عملية ذوبان الجليد في القطب الجنوبي، ما يرفع من مستوى المحيطات الأمر الذي يهدد مدناً ساحلية بأكملها ويغير من البيئة الحية للعديد من المناطق.

ووجد 13 نوعا مختلفا من البلاستيك، وأكثرها شيوعا هو مادة “البولي ايثيلين تيريفثالات “المستخدمة في صناعة زجاجات المشروبات الغازية والملابس.

وحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة يهدد بتفشي الفيروسات المجمدة في البيئة القطبية مما يجعل العالم أمام كوارث وبائية وأصناف من الفيروسات لم يتعامل معها من قبل.