مباحثات رسمية بين وفدي الجمهورية العربية السورية وروسيا في نور سلطان

عقدت في العاصمة الكازاخية جلسة مباحثات رسمية بين وفدي الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، ووفد روسيا الاتحادية برئاسة الكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية.

واستعرض الجانبان، خلال المباحثات، تطورات الأوضاع في سورية من مختلف جوانبها، وبشكل خاص الذرائع التي يطلقها النظام التركي لشن عدوان على الأراضي السورية.

الدكتور سوسان أكد رفض سورية المطلق للذرائع التي يسوقها النظام التركي للعدوان على أراضيها تحقيقا لأطماعه التوسعية، مجدداً تصميم السوريين على الدفاع عن وطنهم ومقاومة الاحتلال والتمسك بوحدة وسيادة واستقلال أراضيهم.

كما أوضح أن التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا، وتشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة وتنسف كل التفاهمات السابقة ذات الصلة.

من جانبه، شدد لافرنتييف على حرص روسيا التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تجنب أي أعمال تنتهك السيادة السورية وتؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة، مؤكداً أن روسيا ستستمر في بذل كل الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سورية.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع الأخرى، من بينها الجهود المشتركة لعودة اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية، حيث كانت وجهات النظر متفقة بضرورة استمرار التنسيق المشترك حول هذه القضايا.