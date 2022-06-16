أجواء حارة بشكل عام وسديمية على المناطق الشرقية والبادية

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وأجواء حارة نسبياً وسديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها بعد الظهر أحياناً وجنوبية شرقية على المناطق الجنوبية الشرقية ظهراً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية والجو حار مع ظهور بعض السحب المتفرقة والإجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية وجنوبية شرقية على المناطق الجنوبية والشرقية نهاراً .