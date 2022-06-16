الصين تبتكر طريقة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية

أحرز باحثون صينيون تقدما فيما يتعلق بدراسة تقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعياً، من خلال تقييم تأثيرات مواد الغلاف المختلفة، بحسب الأكاديمية الصينية للعلوم.

وذكرت وكالة شينخوا أنه خلال الدراسة، التي تم إجراؤها بين شهري حزيران وآب عام 2021، قام الباحثون من معهد الشمال الغربي للبيئة الإيكولوجية والموارد التابع للأكاديمية بدمج نموذجين رقميين عاليي الدقة لتحديد الارتفاع من أجل تقييم ذوبان أنهار جليدية مغطاة بثلاث مواد غلافية مختلفة، حيث توصلوا لطريقة جديدة تسهم في تقليل ذوبان الأنهار الجليدية، وقدموا مراجع علمية في مواجهة التغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري.

وكشفت نتائج الدراسة تم الحفاظ على ما يصل إلى 32% من فاقد الكتلة في المناطق المحمية مقارنة بالمناطق غير المحمية، كما أظهرت مادة الألياف النانوية بياضا أنصع من نوعين من النسيج الأرضي استخدما في التجارب.

تجدر الإشارة إلى أن الأنهار الجليدية تعتبر من بين العناصر الجغرافية الرئيسية التي تشهد تغيرات سريعة وملحوظة في ظاهرة الاحتباس الحراري.