باسم ياخور في “العربجي”

على صفحته الشخصية، نشر النجم باسم ياخور، بوستر للشخصية التي يؤديها في مسلسل “العربجي” -عثمان جحا، ناجي طعمي-مرفقا إياها بكلمة “قريبا” مع عبارة تشي نوعا ما بطبيعة الدور والعمل، تقول: “نار من رحم الظلم”

الصورة تستحضر إلى الذهن “كاركترا ” مشهورا في الدراما التركية التاريخية، مع لمحات من “كاركتر” شهير آخر، يظهر فيه البطل في الأفلام الهندية الشعبية، وهناك أيضا شبه مع بعض أبطال الرسوم المتحركة، وفيها يظهر ياخور عاري الصدر مع أزياء مختلطة لتناسب الممثل لا الشخصية، وفي يده سيف عليه آثار دماء، وفي خلفية الصورة، ثمة حرائق مشتعلة في مدينة يظهر منها مئذنتان، وسماء رمادية.

يلعب ياخور شخصية “عبدو” وهو يعمل كقائد للعربات التي تجُرها الأحصنة (عربجي) كحرفة ثابتة في دمشق، وحينما يقع في حب فتاة تُدعى ناجية وترفضه، يحاول عبدو فعل المستحيل للوصول إلى قلبها والتقرب منها.

حسب جحا، “العربجي” هو عمل بيئة شامية لا يتناول فترة زمنية محددة بل يعتمد على بضعة إشارات تاريخية غير مهمة، و”العربجي” مهنة من المهن التي كانت موجودة في دمشق، حيث يقود “العربات” التي يجرها الحصان.

يعيش عبدو العربجي قصة حب مع ناجية، وهي تمتهن غسيل الأموات في حارة “النشواتية” لكنها لا تبادله نفس المشاعر، وتدور الحكاية حولهما حيث ترفضه ولكنه يبقى مصراً على التقرب منها.

تتشابك الأحداث مع عائلة أخرى في الحارة وهي عائلة “درية خانم” كبيرة النشواتية، التي تقوم بتحريض عبدو دائما، وجعله ذراعاً لها، ولكنه يستفيد من هذه التطورات، ويحصل على ما يريده.

تمّام بركات