عدوان تركي بقذائف المدفعية يستهدف محيط بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتها بعدد من قذائف المدفعية على قرى وتجمعات سكنية في محيط بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال الساعات الماضية.

وذكر مراسل سانا أن “عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة مصدرها قوات الاحتلال ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المناطق المتاخمة للشريط الحدودي بريف حلب سقط على التجمعات السكنية والقرى في محيط بلدة تل رفعت ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

واعتدت أمس قوات الاحتلال التركي بالقصف المدفعي على القرى والمناطق الواقعة غرب مدينة تل أبيض شمال مدينة الرقة ما تسبب بأضرار في عدد من المنازل والممتلكات.