التوظيف المركزية.. أكثر من 40 ألف متقدم لامتحانات الفئتين الثالثة والرابعة في المسابقة

تقدم اليوم أكثر من 40 ألف متسابق لامتحانات الفئتين الثالثة والرابعة لمسابقة التوظيف المركزية التي أعلنتها وزارة التنمية الادارية موزعين على 60 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات.

وبدأ امتحان الفئة الثالثة في تمام الساعة الـ 9 حتى الـ 11 صباحاً حيث وصل عدد المتقدمين إلى 28 ألف متقدم توزعوا على 41 مركزاً امتحانياً أما امتحان الفئة الرابعة فبدأ الساعة الـ 12 حتى الـ 2 ظهراً ووصل عددهم إلى 12 ألف متقدم موزعين على 19 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات.

وفي دمشق بين المهندس يسار يونس مدير التنمية الادارية ورئيس اللجنة التنظيمية الفرعية أن عدد المتقدمين من الفئة الثالثة وصل إلى 1787 متقدماً توزعوا في مدرجات وقاعات كليات الحقوق والاقتصاد فيما بلغ عدد المتقدمين للفئة الرابعة 481 توزعوا في مدرجات وقاعات كلية الحقوق.

وفي ريف دمشق أوضح مدير التنمية الإدارية في المحافظة رائد الدياب أنه تقدم إلى المسابقة من الفئة الثالثة 234 متقدماً من أصل 311 توزعوا في قاعات كلية الشريعة فيما تقدم 208 لامتحان الفئة الرابعة توزعوا على 5 قاعات في كلية الحقوق.

وفي حمص تقدم أكثر من 6400 متسابق إلى امتحانات الفئتين الثالثة والرابعة بجامعة البعث حيث بين رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب أن عدد المتقدمين للفئة الثالثة بلغ نحو3700 ضمن 3 مراكز في حين بلغ عدد المتقدمين للفئة الرابعة أكثر من 2700 موزعين على مركزين.

كما تقدم اليوم 5949 متسابقاً من محافظتي حماة وإدلب من الفئتين الثالثة والرابعة للمسابقة وفقاً لرئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم والذي أوضح أن إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة من حماة للفئة الثالثة بلغ 4795 وللفئة الرابعة 1018 ومن محافظة إدلب 36 للفئة الثالثة و472 للفئة الرابعة تم توزيعهم على 6 مراكز امتحانية معتمدة لدى جامعة حماة في كلية الطب البيطري.

بدوره بين أمين عام محافظة الرقة مصطفى خلف في تصريح لمراسل سانا أن عدد المتقدمين للمسابقة المركزية للتوظيف في كلية الطب البيطري بجامعة حماة بلغ 96 من الفئة الرابعة فقط من أبناء محافظة الرقة.

وتقدم في القنيطرة 469 متسابقاً لامتحانات الفئة الثالثة والرابعة للمسابقة موزعين على 3 مراكز امتحانية في جامعة دمشق فرع القنيطرة وفقاً لمديرة التنمية الإدارية ميساء فوزي في تصريح لمراسل سانا مشيرة إلى أن عدد المتقدمين توزع بين 280 للفئة الثالثة و 189 للفئة الرابعة.

وفي كليتي الآداب والعلوم الإنسانية والحقوق في جامعة تشرين باللاذقية تقدم 5200 عن الفئة الثالثة و 6000 عن الفئة الرابعة من حاملي الشهادات المهنية لمسابقة التوظيف المركزية وفقاً لحسام خزام مندوب التنمية الإدارية في اللاذقية مؤكداً أن الامتحانات تسير بشكل جيد في جو من الهدوء والانضباط والالتزام وأن الأسئلة تناسب مستوى المتقدمين.

وفي طرطوس تقدم 7122 لامتحانات الفئة الثالثة في حين تقدم 1575 متسابقاً ومتسابقة للفئة الرابعة كما ذكر أمين عام المحافظة حيدر مرهج في تصريح لـ سانا مشيراً إلى تخصيص كليات جامعة طرطوس كمراكز تقديم للفئتين المذكورتين إضافة إلى ثلاثة مراكز هي مدرج المحافظة ومدرج مرفأ طرطوس ومركز ثالث بالصالة الرياضية.

وفي درعا تقدم نحو 472 متسابقاً ومتسابقة لامتحانات الفئة الثالثة و547 متسابقاً ومتسابقة للفئة الرابعة موزعين على 24 قاعة امتحانية ضمن كلية التربية الثالثة حيث أشار مدير التنمية الإدارية بالمحافظة المهندس سليمان المصري بتصريح لمراسل سانا إلى أن الامتحانات جرت في أجواء مريحة وسط التزام تام بالتعليمات الناظمة للمسابقة.

وفي الحسكة بلغ عدد المتقدمين 1572 حسب مدير التنمية الإدارية بالمحافظة فايز العلي الذي أوضح أن أعداد المتقدمين في الفئة الثالثة بلغ 1222 متسابقاً ومتسابقة توزعوا على قاعات بمركز ثانوية أبي ذر الغفاري فيما بلغ عدد المتقدمين للفئة الرابعة 350 متسابقاً ومتسابقة موزعين على قاعات كلية الحقوق.