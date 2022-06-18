الكهرباء: بدء عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى المحافظات السورية

أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى المحافظات بعد إعادة إقلاع محطات توليد كهرباء “الزارة وجندر وتشرين والتيم” وذلك عقب انقطاع عام دام عدة ساعات منذ مساء أمس.

المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر أوضح في تصريح لـ سانا أن عطلاً حصل في محطة تحويل الزارة عند الساعة الـ 11 من مساء أمس أدى إلى خروج مجموعتي توليد الزارة من الخدمة وبالتالي هبوط التردد بشكل كبير جداً وتوقف باقي المجموعات لحمايتها من هذا العطل الكبير ما تسبب بانقطاع عام للتيار الكهربائي في كامل الجغرافيا السورية.

وأوضح الظاهر أنه تم استنفار كل الورشات في المحافظات وإرسال الورشات في حماة إلى محطة توليد الزارة لمعالجة العطل بأسرع ما يمكن كما توجهت ورشات إلى مركز التحكم الرئيسي في مركز التنسيق الرئيسي بوزارة الكهرباء من اجل المباشرة بإعادة التيار الكهربائي مبيناً أنه خلال ساعات قليلة سيعود وضع الكهرباء مثلما كان قبل حصول العطل.

ونوه الظاهر بجهود العاملين في الورشات ومركز التنسيق الرئيسي وقيادة الشبكة الذين عملوا بشكل دقيق جداً لأن أي خطأ بسيط كان سيؤدي إلى تعتيم شامل ثان أو ثالث.

وبين الظاهر أن أحد أسباب العطل في محطة الزارة هو قلة توليد الطاقة الناجمة عن قلة الوقود موضحا أن الانفراجات المتعلقة بالوقود قريبة وبالتالي سيتم خلال أيام إقلاع عدد من محطات التوليد وعندما تبدأ بذلك وتكون كمية التوليد كبيرة جدا فإنه حتى عند حصول عطل وفصل إحدى المحطات فلن يؤدي ذلك إلى فصل باقي المجموعات كما حدث.