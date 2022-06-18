ميرتا: الغرب يتغاضى عن ممارسات النظام التركي الإجرامية بحق سورية

استنكر الكاتب التشيكي اليش ميرتا صمت الدول الغربية المستمر تجاه الممارسات الإجرامية للنظام التركي بحق أراضي الشمال السوري.

وقال ميرتا في مقال نشره على موقع ايدنيس الإلكتروني التشيكي إن الغرب يتغاضى عن ممارسات نظام رجب طيب أردوغان واعتداءاته على أجزاء من الأراضي السورية ودعمه التنظيمات الإرهابية وتورطه في الحرب الليبية مشيراً إلى أن هذه الدول تتحدث يومياً عن ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي غير أنها تتغاضى عن ذلك حين يتعلق الأمر بالمصالح العليا لها وبمنابع النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه لو التزم الغرب بالمبادئ التي يتحدث عنها لكانت تركيا طردت من حلف الناتو منذ فترة طويلة.