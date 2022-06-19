بمؤازرة الجيش.. إخماد حريق سببه قذائف الإرهابيين بريف حماة

أخمدت فرق وآليات الإطفاء لدى الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب والموارد المائية بمؤازرة عناصر الجيش العربي السوري حريقاً شب في حقول قمح محصودة في قرية الصفافة 7 كم شمال جورين في أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة إثر قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب.

وأوضح رئيس بلدية الصفافة لمراسلة سانا أنه “تم إخماد الحريق الذي اندلع جراء قذائف التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي الغربي” مبيناً أنه “تمت السيطرة على النيران وتجري حالياً مراقبة بؤرها على مدار الساعات المقبلة”.

بدوره أوضح فايز محمد مدير الموارد الطبيعية في الهيئة في تصريح مماثل أن “مساحة الأراضي التي طالها الحريق محدودة واقتصرت على مواقع من حقول الأقماح غير المحصودة وأكوام التبن”.