طارق جبان: عقدي انتهى وتجربتي ناجحة مع تشرين

أكد المدرب طارق جبان أن عقده مع تشرين انتهى بشكل رسمي بعد ترحيل باقي مباريات مسابقة الكأس لشهر آب المقبل.

وقال جبان: “أعتقد أن تجربتي مع تشرين كانت ناجحة، حيث حافظ الفريق على بطولة الدوري، لتكون النجمة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه، وهو شيء رائع”.

وتابع: “لم نوفق في مشاركتنا الآسيوية لأسباب عديدة، ولكن بشكل عام أن راض عما قدمته مع تشرين، ومجلس النادي وجمهور النادي الرائع، يستحقون الشكر والتقدير، على ما قدموه في موسم مثير للغاية”.

وأكمل: “بعد نهاية عقدي لم تتواصل معي إدارة النادي، الذي من حقه أن يبحث عن مدرب جديد، وفق تطلعاتهم، وأنا سعيد بهذه التجربة وأتمنى لتشرين المزيد من حصد البطولات والألقاب لأنه نادي كبير وعريق ويجب أن يبقى في سكة الانتصارات وأنصاره يستحقون الفرح الدائم”.