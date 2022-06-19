فجر إبراهيم مدرباً لتشرين

بات المدرب فجر إبراهيم على بعد خطوة واحدة من تدريب تشرين حامل لقب الدوري السوري لكرة القدرم في المواسم الثلاث الأخيرة، خلفاً لمدرب طارق جبان.

ونشرت وسائل إعلامية أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمراحل متقدمة، بعد عدة جلسات في دمشق جمعت ابراهيم وطارق زيني رئيس نادي تشرين.

وتم الاتفاق على كثير من نقاط العقد، كمدته وقيمته، حيث سيكون لموسم واحد، إضافة لرسم إستراتيجية الموسم المقبل، ضمن الإمكانيات المتوفرة مع ضرورة الاعتماد على اللاعبين الشباب.

وأكد المصدر أنه سيتم عقد اجتماع حاسم بين الطرفين، خلال الساعات المقبلة، لمناقشة بعض بنود العقد، وسيتم مباشرة الإعلان الرسمي.

ودرب فجر إبراهيم عدة أندية محلية ولكنه لم يحقق نتائج مرضية معها، بعكس تجاربه مع المنتخب الأول، حين حقق نتائج ملفتة ومشرفة كان أبرزها الوصول للملحق الآسيوي لمونديال روسيا، فيما درب بالعراق وكان مرشحا لتدريب منتخب اليمن.