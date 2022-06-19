مستوى مقبول في بطولة صافيتا الأولى لكرة السلة

أقامت اللجنة الفنية لكرة السلة في طرطوس، بالتعاون مع فريق بسمة فرح لخدمة الرياضة ومطرانية صافيتا للروم الأرثوذكس، بطولة صافيتا الأولى المفتوحة للرجال لكرة السلة 3×3 لفئة ١٦ سنة وما فوق.

البطولة أقيمت بمجمع عصام فريج بالمطرانية، وشارك فيها عشرة فرق من كافة مناطق المحافظة، لعبت فيما بينها وفق مجموعتين.

وأحرز لقب البطولة فريق الشهيد هاني حيدر من حصين البحر بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق حب نمره بنتيجة (١٦ -١١).

أمين سر اللجنة الفنية لكرة السلة بطرطوس، عازار حبيب، كشف لـ “البعث ميديا” أن التنظيم بالنسبة للبطولة رائع، حيث بُذلت جهود كبيرة لإنجاحها.

أما بالنسبة للمستوى الفني فكان دون الوسط، باعتبار أن البطولة تقام لأول مرة بتاريخ المحافظة، وفي منطقة صافيتا تحديداً، والفكرة بشكل عام رائعة، والقادم سيكون أفضل بالبطولات المقبلة.

الجدير بالذكر أنه أشرف على البطولة فنياً اللجنة الفنية لكرة السلة بطرطوس، وقام أعضاؤها بتحكيم مبارياتها.

عماد درويش