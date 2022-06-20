أهلي حلب يجدد عقد ماهر بحري

أكد أيمن حزام عضو مجلس إدارة نادي أهلي حلب أنه تم تجديد التعاقد مع المدرب ماهر بحري لموسم آخر بشكل رسمي لقيادة الفريق.

وقال حزام في تصريحات إذاعية: “مجلس إدارة النادي أنهى إجراءات التعاقد مع ماهر بحري بشكل رسمي، وخاض البحري أمس الأحد أول مران رسمي له مع الفريق بحضور اللاعبين التي مازالت عقودهم سارية مع الأهلي”.

وكشف حزام أن مجلس الإدارة يجري مفاوضات جادة مع عدد من أبرز اللاعبين المحليين إضافةً للاعب أجنبي من أصول أفريقية وآخر عربي بعد قرار اتحاد الكرة بالتعاقد مع لاعبين محترفين.

وكان ماهر بحري، أنقذ أهلي حلب في الدوري الأخير من الهبوط للقسم الثاني من الدوري، فيما سبق ودرب عدة أندية محلية وحقق معها نتائج ملفتة كان أبرزها التتويج مع تشرين مرتين بلقب الدوري المحلي.