الوثبة يعلن عن تجديد عقود لاعبيه..وبانتظار الشمالي

أعلن نادي الوثبة تجديد تعاقده مع الرباعي أنس بوطة ووائل الرفاعي وسعيد برو وإبراهيم العبد الله، بعد مفاوضات قصيرة، وبشروط مالية جديدة.

ومن المتوقع أن يكشف الوثبة عن تجديد تعاقده مع 5 لاعبين، بعد حسم المفاوضات معهم خلال الساعات المقبلة.

ويأتي التجديد للاعبين، بطلب مباشر من اللجنة الفنية المشرفة على كرة القدم في الوثبة، التي أكدت أن هوية الجهاز الفني للفريق الأول ستعلن خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يرأس عمار الشمالي، الجهاز الفني للوثبة، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وحقق الوثبة في الموسم الماضي، نتائج مميزة باحتلاله المركز الثاني بين فرق الدوري السوري، بعد صراع شرس مع تشرين الذي حسم اللقب بخبرة لاعبيه.