كيف تحقق أهدافك..

لا بد من خطة لتحقيق الهدف، فأي أمر تسعى إليه وتسعى نحو تحقيقه لا بد أن تحدده بوضوح وتمضي نحوه وفق خطة واضحة، وهذه بعض الخطوات التي تساعدك في رسم خطتك الخاصة..

1- الالتزام: ما مدى التزامك تجاه هدفك؟ ما مدى أهمية ذلك بالنسبة لك، وهل أنت على استعداد للتضحية من أجل تحقيق ذلك؟ إذا وجدت نفسك ملتزماً تماماً..

2- اسع للمعرفة: إذا ركزت على متعة من الاكتشاف والتحسين والاستكشاف والتجريب، فسيتم إذكاء دوافعك دائماً. ولكن إذا ركزت فقط على النتائج، فإن حافزك سيكون كالطقس، سوف يموت في اللحظة التي تضرب فيها عاصفة، إذن المفتاح هو التركيز على الرحلة وليس على الوجهة، استمر في التفكير في ما تتعلمه خلال رحلتك وما يمكنك تحسينه.

3- اجعل رحلتك ممتعة: إنها لعبة رائعة! في اللحظة التي تجعلها جدية، هناك فرصة كبيرة أن تبدأ في حمل ثقل عاطفي ثقيل وستفقد منظورك وتصبح عالقاً مرة أخرى..

4- تخلص من ركود الأفكار: تؤثر الأفكار على المشاعر التي تحدد طريقة عرض عملك. لديك الكثير من الأفكار في ذهنك، وعليك دائماً أن تختار أي واحدة يجب التركيز عليها، تلك التي ستجعلك عالقاً عاطفياً (مخاوف، شكوك) أو تلك التي ستنقلك إلى الأمام (الإثارة، التجريب، المحاولة أشياء جديدة، تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك)..

5- استخدم خيالك: الخطوة التالية بعد التخلص من الأفكار السلبية هي استخدام خيالك، عندما تسير الأمور على ما يرام، تكون مليئة بالطاقة الإيجابية، وعندما تواجه صعوبات، يجب أن تكون أكثر نشاطًا.

6- تخلص من المشتتات: ستظل الأمور التي لا معنى لها في طريقك، خصوصا تلك الأشياء السهلة المعتادة التي تفضلها بدلاً من التركيز على مشاريع جديدة مليئة بالتحدي والجدية ، تعلم التركيز على ما هو الأهم. اكتب قائمة بالوقت المهدر واجعل نفسك مسؤولاً عن عدم القيام بذلك مرة أخرى.

7- لا تعتمد على الآخرين: يجب ألا تتوقع من الآخرين أن يفعلوا ذلك نيابةً عنك ، حتى مع شريكك أو صديقك أو رئيسك. انهم جميعا مشغولون باحتياجاتهم الخاصة، لا أحد سيجعلك سعيدًا أو يحقق أهدافك من أجلك، كل شيء عليك.

المصدر|| مواقع متخصصة