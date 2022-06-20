لاعب ريال مدريد: هدفنا كان السخرية من محمد صلاح

كشف لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريغو غوس عن فحوى ما قاله زميله لوكا مودريتش للاعب ليفربول محمد صلاح خلال نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي رابطة أبطال أوروبا 2022.

وقال رودريغو إنه وبعد انتهاء المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد ضد ليفربول بنتيجة 1-0 قال الكرواتي لوكا مودريتش لصلاح في الممر الشرفي “شكرا صلاح، حاول مرة أخرى”.

كما ذكر رودريغو أن رفاقه في النادي كان هدفهم الفوز على ليفربول “لسخرية من محمد صلاح”.

ووعد محمد صلاح قبيل المباراة النهائية بالثأر من ريال مدريد الذي خسر أمامه نهائي رابطة أبطال أوروبا في كييف عام 2018 خلال مباراة شهدت إصابة المصري على مستوى الكتف في الشوط الأول ما اضطره إلى الخروج من المباراة.

وقال صلاح في تصريحات صحفية عقب وصول النادي الملكي للنهائي “هذا وقت الانتقام وهذه المرة سنفوز عليهم”.

كما نشر على تويتر تغريدة فيها إشارة للريال جاء فيها “لدينا حساب لتصفيته”.