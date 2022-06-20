نقص هذا الفيتامين يؤدي للخرف؟!

أظهرت دراسة حديثة قامت بها جامعة أستراليا أن نقص فيتامين (د) يؤدي إلى تدهور الدماغ والإصابة بالخرف.

الدراسة التي نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية أجرت التحليل الجيني على البيانات المتاحة لـ 294514 مشاركاً من البنك الحيوي في المملكة المتحدة باستخدام التوزيع العشوائي غير الخطي وهو ما مكن الباحثين من اختبار السببية للخرف والسكتة الدماغية.

وأوضحت الدراسة أن السائل الدماغي النخاعي يعتمد على نبض الشرايين لتصفية الدماغ وعندما يهتز هذا النظام تتجمع البروتينات الزائدة بين الخلايا العصبية في العضو ما يحبط الاتصال بين الخلايا ولكن صفات فيتامين (د) الوقائية العصبية أنها تحمي خلايا الدماغ من مثل هذا الضرر.

وأكدت النتائج العلمية للدراسة أنه يمكن منع ما يصل إلى 17 بالمئة من حالات الخرف عن طريق زيادة مستويات فيتامين (د) إلى المعدل الطبيعي لدى عموم الناس مشيرة إلى أن المستويات المنخفضة من هذا الفيتامين مرتبطة بانخفاض حجم المخ وزيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.