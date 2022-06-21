المقداد يبحث هاتفياً مع نظيره الأبخازي القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اتصالاً هاتفياً من إينال آردزينبا وزير خارجية أبخازيا ظهر اليوم بحثا فيه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال مجالات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على تطابق وجهات نظر البلدين إزاء القضايا المشتركة وخاصة مواقفهما ضد سياسات الدول الغربية المتمثلة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وممارسة سياسات تتناقض مع حق الشعوب في السيادة والاستقلال وفرض الإجراءات القسرية على العديد من بلدان العالم بما يتناقض مع القانون الدولي وحقوق الشعوب.

كما عبر الجانبان عن وقوفهما إلى جانب روسيا في الدفاع عن أمنها وحدودها ومواجهة الخطط الغربية والإجراءات القسرية أحادية الجانب والحملات الإعلامية المضللة.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والعمل المشترك من أجل استكمال وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السورية والأبخازية في أقرب وقت.