بـ 200 مشاركة داخلية وخارجية.. معرض الزهور الدولي ينطلق غداً

بـ 200 مشاركة داخلية وخارجية، وبنشاطات فنية وترفيهية وثقافية متنوعة، تنطلق يوم غد الأربعاء، في حديقة تشرين بدمشق، فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الـ 42 والذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق..

يشارك في المعرض جهات من القطاع العام التي تعنى بالمشاتل محلية وأجنبية، وشركات مختصة بمستلزمات تنسيق الحدائق، محلات بيع وتنسيق الزهور، بالإضافة إلى مشاركات مربي النحل ومنتجي العسل ومنتجات خلية النحل، وشركات مهتمة بالمنتجات الطبية والعطرية، إلى جانب حرفية ومهنية ويدوية منزلية على اختلافها، ونشاطات ومسرحيات وأعمال فنية للأطفال والشباب والعائلة.