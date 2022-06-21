توقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية والأردن

وقعت لبنان وسورية ومصر اليوم في بيروت اتفاقية استجرار ونقل الغاز الطبيعي إلى لبنان من مصر عبر سورية والأردن.

وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في مؤتمر صحفي: إن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً لعمل دؤوب قامت به البلدان الثلاثة على مدى سبعة أشهر ما جعله نموذجاً يحتذى للتعاون العربي المشترك بما يعود بالفائدة على كل الدول والشعوب العربية موضحاً أن تنفيذ الاتفاقية سيؤمن للبنان تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية هو بأمس الحاجة إليها.

وتوجه فياض بالشكر لسورية وقيادتها على تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات على الصعيد الفني أو على الصعيد القانوني عبر تسهيل عملية التفاوض وتجاوز العقبات وعلى الصعيد التجاري لجهة تأمين المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما توجه بالشكر لمصر على تزويدها لبنان بالغاز لحل جزء من مشكلة الكهرباء لديه.

وقال فياض: “تبقى سورية الشقيقة مع الأردن الامتداد الطبيعي للعلاقات العربية البناءة في سبيل مصلحة بلداننا وشعوبنا ويهمنا أن نذكر أن لبنان أيضاً عبر الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس النواب والحكومة) أولى هذا المشروع كل الدعم والتسهيلات للتمكن من الوصول إلى هذه اللحظة وعمل بتنسيق دائم ومستمر مع البنك الدولي الذي قدم خبراته ودعمه الفني وبمؤازرة فريق عمله في الاجتماعات الدائمة مع وزارة الطاقة لإتمام الاتفاقية وشروط تمويلها”.

بدوره قال مدير عام المؤسسة العامة السورية للنفط الدكتور المهندس نبيه خرستين: “سورية كانت وما زالت بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد سنداً أساسياً لأي مبادرة عربية حقيقية.. ومنذ البداية أولينا كل الاهتمام دعماً من الحكومة ومن وزارة النفط لتحقيق هذا المشروع ” مبيناً أنه رغم الضغوط والصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها سورية فقد بذلت المؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للغاز جهوداً كبيرة لتجهيز الخط الذي كان تعرض لعدة اعتداءات في أكثر من مكان وجهزناه في وقت قصير جداً.

وأضاف خرستين: نحن في سورية جاهزون لتنفيذ المشروع وتمرير الغاز المصري عبر خطوط شبكة الغاز السورية للبنان دون أي تأخير ونؤكد أن ذلك خدمة ومبادرة منا لدعم الشعب اللبناني الشقيق لتأمين جزء من حاجته من الكهرباء.

من جهته أوضح رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي مجدي جلال أن بلاده وقعت الاتفاقية لدعم الدولة اللبنانية وتزويدها بالغاز بأسرع وقت مبيناً أن خط نقل الغاز عبر الأردن وسورية جاهز.

وكانت سورية وافقت في أيلول الماضي على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت بدمشق مؤكدة أنها تدعم أي عمل مشترك يحقق مصالح الشعوب وستعمل من خلال التعاون مع الأردن ومصر لمساعدة الشعب اللبناني في تجاوز أزمة الطاقة ونقل الغاز المصري إليه.