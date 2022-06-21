دراسة تحذر: الأطفال الذين يعانون السمنة أكثر عرضة للإصابة بالخرف

حذرت دراسة أسترالية من أن الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

ووفق موقع اندبندنت فإن علماء من جامعة موناش في ملبورن أوضحوا بعد إجرائهم اختبارات على 1200 حالة أن إصابة الأطفال بالسمنة تؤدي مع تقدمهم بالعمر إلى احتمال إصابتهم بالتدهور الإدراكي الناجم عن اضطراب عصبي يتصف بضعف في القدرات المعرفية في منتصف العمر مما قد يؤدي إلى الخرف الكامل.

ودعا الباحثون إلى اتباع الاستراتيجيات الوقائية ضد التدهور الإدراكي المستقبلي والعمل بها منذ الطفولة المبكرة وتشمل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأسماك الزيتية والفواكه والخضراوات مع تقليل الأطعمة الدهنية والسكرية لكي يتمكن الدماغ من أن يطور قدرته بشكل اكبر لمجابهة حالات مثل الخرف.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة ميشيل كاليسايا: “من المعروف أن الأطفال الذين يطورون القوة العضلية واللياقة القلبية والتنفسية والقدرة على التحمل بسبب الرياضة والحركة يكون لديهم نتائج صحية أفضل في عمر متقدم من حياتهم”.

وتعتبر هذه أول دراسة مهمة تبحث عن الروابط بين اللياقة المقاسة بشكل موضوعي والسمنة في مرحلة الطفولة وقدرات الإدراك في منتصف العمر.