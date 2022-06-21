غوارديولا يحسم الجدل حول انتقال سيلفا

أبدى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ثقته في بقاء لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا في صفوف الفريق، وذلك رغم تعهده السابق بعدم الإبقاء على أي لاعب غير سعيد في النادي.

وارتبط النجم الدولي البرتغالي بالانتقال إلى برشلونة، بعد 5 مواسم في ملعب “الاتحاد”، بعدما أبدى تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، حرصه الشديد على استقدام صاحب ال27 عاما.

وترددت أنباء عن إعراب سيلفا عن رغبته في مغادرة سيتي العام الماضي، لكن لاعب موناكو السابق استمر مع دور رئيسي في فريق غوارديولا الفائز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في 5 مواسم.

ورغم ذلك، أنهى غوارديولا كل التكهنات بانتقال سيلفا قبل انطلاق موسم 2022/ 2023، عندما تحدث عقب الإعلان عن مباراة ودية لسيتي أمام فريقه السابق برشلونة في استعدادات ما قبل الموسم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: “أعتقد أن برناردو سيلفا سيبقى معنا، هذا هو شعوري اليوم”.

وأضاف: “لا نعلم ما قد يحدث في فترة الانتقالات، وكنا نقول دائما إننا نريد اللاعبين الذين يرغبون في البقاء في فريقنا”.

وختم: “لكننا نقدر برناردو سيلفا حقا، ونريده في فريقنا الموسم المقبل”.