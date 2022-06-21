معن الراشد مدربا لمنتخب شباب سورية

قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تعيين معن الراشد، مدرباً لمنتخب الشباب.

ويستعد المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب، حيث وقع في المجموعة الرابعة إلى جانب الأردن، الصين تايبيه، تركمانستان وجزر شمال ماريانا.

ويعتبر الراشد من نخبة المدربين الشباب في سورية، حيث قاد فريق شباب أهلي حلب لبطولة الدوري مرتين متتاليتين، ودرب الفريق الأول في أهلي حلب وفريق شباب المجد الدمشقي، وله عدة تجارب كمدرب مساعد في المنتخبات الوطنية.

ومن المتوقع أن يعلن الراشد عن جهازه الفني المساعد، خلال الأيام المقبلة.