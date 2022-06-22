أهالي عدد من قرى ناحية اليعربية بالحسكة يتظاهرون ضد ميليشيا “قسد”

خرج أهالي عدد من قرى ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي بمظاهرة تنديداً بممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً وتحكمها بمفاصل الحياة العامة في مناطق انتشارها بالتعاون مع قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية لسانا أن عشرات المواطنين تجمعوا على الطريق العام بالقرب من قرية مسعدة في ناحية اليعربية وساروا في مظاهرة منددين بممارسات مسلحي ميليشيا “قسد” التي فاقمت أوضاعهم المعيشية سوءاً مرددين شعارات تطالبهم بالخروج من المنطقة مع مشغليهم من قوات الاحتلال الأمريكي والكف عن اختطاف أولادهم وزجهم في معسكراتها قسراً.