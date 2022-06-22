العثور على طفلة رضيعة مرمية في حديقة الحاسوب في حي حلب الجديدة بحلب

حوالي الساعة الواحدة صباحاً من تاريخ 2022/6/22 أُخبر قسم شرطة حلب الجديدة بحلب من حارس حديقة الحاسوب بحي حلب الجديدة بوجود طفلة رضيعة مرمية بالقرب من باب الغرفة المخصصة للحراسة ضمن الحديقة المذكورة.

توجهت دورية من القسم المذكور إلى المكان وتبين وجود طفلة رضيعة عمرها حوالي خمسة أشهر وبجانبها كيس بضمنه ثياب وأدوية لها ،تم نقل الطفلة إلى مشفى حلب الجامعي للاطمئنان على وضعها الصحي وهي الآن بحالة صحية جيدة.