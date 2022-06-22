مجلس الوزراء يوافق على مشروع تأهيل مشفى الباسل بالبوكمال

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق العقد المبرم بين محافظة دير الزور والشركة العامة للبناء والتعمير (فرع المنطقة الشرقية) لتنفيذ مشروع تأهيل مشفى الباسل في البوكمال (مبنى العيادات الخارجية).

كما وافقت رئاسة المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.