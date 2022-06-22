وزارة النقل: مطار دمشق الدولي في الخدمة اعتباراً من يوم غد الخميس

أعلنت وزارة النقل أن مطار دمشق الدولي سيوضع في الخدمة اعتباراً من يوم غد الخميس.

وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها على فيس بوك إنه يمكن لجميع النواقل الجوية برﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من هذا التاريخ.

وتابعت الوزارة إن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغّلة، وذلك بعد أن تمَّ الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي.

من جانبها نوهت السـورية للطيران بأن جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءاً من تاريخ الغد الخميس 23-6-2022 هي سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل.