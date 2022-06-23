ارتفاع في درجات الحرارة

بعد الهطولات المطرية التي شهدتها بعض المناطق في المنطقة الساحلية، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

ولفتت المديرية إلى أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، غداً، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى4 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والبادية.