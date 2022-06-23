بسبب القوات الأوكرانية.. 12 سفينة أجنبية لا يمكنها مغادرة ميناء خيرسون

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف عن وجود 12 سفينة أجنبية في ميناء خيرسون لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب إغلاق الجيش الأوكراني لممر العبور.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ستريموسوف قوله للصحفيين اليوم “إن 12 سفينة أجنبية لا تزال في الميناء معظمها تركية وهناك أيضاً سفينة سورية وسفينة ترفع علم سيشيل”.

وأكد ستريموسوف أنه لا يمكن للسفن مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجيش الأوكراني الذي قام بتلغيم المخرج إلى البحر الأسود عبر مصب دنيبر/بوج بالقرب من مدينة أوتشاكوف في منطقة ميكولايف.