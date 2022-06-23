تحذيرات من عواصف مطيرة في الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم إنذاراً لمواجهة العواصف المطيرة المتوقعة في أجزاء مختلفة من البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية قوله “إن من المتوقع أن تجتاح الأمطار الغزيرة أجزاء من خنان وشاندونغ وهوبي وهونان وآنهوي وجيانغسو وسيتشوان وتشونغتشينغ وقويتشو ويوننان ومنغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ حيث ستشهد بعض المناطق هطولات مطرية تصل مناسيبها إلى 130 ملم بدءاً من اليوم مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة”.

وطالب المركز الذي رفع تحذيره إلى المستوى الأزرق المدارس ورياض الأطفال باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الأطفال وتم تحذير السائقين من الفيضانات والاختناقات المرورية.

يذكر أن لدى الصين نظام إنذار من الطقس مؤلفاً من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر شدة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.