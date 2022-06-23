رئيسي يؤكد أن التعاون مع روسيا يعزز قدرة البلدين لمواجهة العقوبات

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تعزيز التعاون والتنسيق بين بلاده وروسيا يعزز قدرتهما على مواجهة العقوبات والضغوط الأمريكية عليهما.

وخلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران أوضح رئيسي أن اللقاءات والحوارات المستمرة بين إيران وروسيا على مستوى الرؤساء وباقي المسؤولين مؤشر على عزم البلدين الجاد للتعاون الاستراتيجي المثمر للشعبين وخاصة في المجال الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا أعرب رئيسي عن استعداد بلاده للمساعدة في الوصول إلى حل دبلوماسي لها، مشدداً على ضرورة الوقوف بوجه أي محاولات لتوسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أي منطقة بالعالم ومنها غرب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أهمية تعاون الدول الجارة في منطقة بحر قزوين، مؤكداً عدم السماح بأي تواجد عسكري أجنبي في هذه المنطقة.

من جانبه نوه لافروف بمستوى التعاون بين طهران وموسكو بما في ذلك في المجال الاقتصادي مؤكداً استعداد بلاده واهتمامها للارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى استراتيجي.

ولفت لافروف إلى أهمية عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي وإلى دعم بلاده لتوسيع دور إيران في المنظمات الإقليمية والدولية.