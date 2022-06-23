نتائج الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين من الفئة الأولى في المسابقة المركزية

نتائج الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين من الفئة الأولى في محافظة اللاذقية

أصدرت السيدة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف القرار رقم/538/ المتضمن أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

وبموجب القرار يتعيّن على المقبولين استكمال أوراقهم الثبوتية لدى الجهة العامة التي قبلوا فيها للتعيين أو التعاقد خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

نتائج المسابقة المركزية للمتقدمين من الفئة الأولى في محافظة إدلب

أصدرت السيدة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف القرار رقم/534/ المتضمن أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها. وبموجب القرار يتعيّن على المقبولين استكمال أوراقهم الثبوتية لدى الجهة العامة التي قبلوا فيها للتعيين أو التعاقد خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار

نتائج الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين من الفئة الأولى في محافظة حماه

أصدرت السيدة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف القرار رقم/540/ المتضمن أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

نتائج الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين من الفئة الأولى في محافظة الرقة

أصدرت السيدة #وزير_التنمية_الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف #القرار رقم/535/ المتضمن #أسماء_الناجحين_والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

نتائج الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين من الفئة الأولى في محافظة القنيطرة

أصدرت السيدة #وزير_التنمية_الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف #القرار رقم/537/ المتضمن #أسماء_الناجحين_والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

#نتائج_المسابقة_المركزية_للمتقدمين_من_الفئة_الأولى_في_محافظة_دمشق

أصدرت السيدة #وزير_التنمية_الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف #القرار رقم/543/ المتضمن #أسماء_الناجحين_والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

#نتائج_المسابقة_المركزية_للمتقدمين_من_الفئة_الأولى_في_محافظة_حلب

أصدرت السيدة #وزير_التنمية_الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف #القرار رقم/539/ المتضمن #أسماء_الناجحين_والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

نتائج حلب هنـــــــــــــــــــــــــــا

#نتائج_المسابقة_المركزية_للمتقدمين_من_الفئة_الأولى_في_محافظة_الحسكة

أصدرت السيدة #وزير_التنمية_الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف #القرار رقم/533/ المتضمن #أسماء_الناجحين_والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الأولى وممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها.

نتائج الحسكة هنـــــــــــــــــــــــــــا

يتبع…