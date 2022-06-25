التنمية الإدارية تعلن عن أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الثانية “معاهد”

أصدرت وزارة التنمية الإدارية أسماء الناجحين والمقبولين للتعيين أو التعاقد من الفئة الثانية “معاهد”ممن حققوا الدرجة الأعلى في المحصلة النهائية لمراكز العمل المتقدمين على أساسها وذلك على موقع الوزارة على الفيسبوك وتلغرام.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي على قناتها تلغرام إلى أنه بموجب القرار يتعين على المقبولين استكمال أوراقهم الثبوتية لدى الجهة العامة التي قبلوا فيها للتعيين أو التعاقد خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.