الحايك “للبعث ميديا”.. انتخاب سورية عضوا في المكتب التنفيذي المتوسطي مكسب للرياضة السورية خصوصا أنه جاء بعد منافسة شرسة

في أول نجاح للبعثة السورية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية، اختير الاستاذ محمد الحايك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام عضوا في المكتب التنفيذي المتوسطي للمصارعة لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات.

الحايك أكد ل” البعث ميديا ” أن انتخابه لهذا المنصب مكسب للرياضة السورية ككل خصوصا أنه جاء بعد منافسة شرسة مع عدد جيد من المرشحين.

وأشار الحايك إلى أن الهدف المنشود من هذا المنصب هو خدمة الرياضة السورية ولإثبات قدرات ونجاحات الكوادر السورية في قيادة مختلف المفاصل والمساهمة في تطوير العمل الرياضي المتوسطي.

يذكر أن الأستاذ محمد الحايك هو إداري عام بعثة رياضتنا المشاركة في الدورة المتوسطية والتي ستخوض منافسات سبع ألعاب هي المصارعة والملاكمة والجودو والفروسية ورفع الأثقال والجمباز وألعاب القوى.