الخارجية الإيراني تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية في غضون الأيام القادمة داعياً الولايات المتحدة إلى التصرف بواقعية خلال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق حول الملف النووي.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في طهران اليوم مع مفوض شؤون السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “مستعدون لاستئناف المحادثات النووية خلال الأيام القادمة” مضيفاً أن “ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق اتفاق 2015 ونأمل أن يكون الطرف الأميركي واقعياً ومنصفاً هذه المرة ويأخذ خطوات جادة نحو إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات”.

من جانبه قال بوريل سنستأنف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة.