اليمن.. خروقات جديدة لقوات النظام السعودي

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 126 خرقا جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله “إن من بين الخروقات تحليقاً للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي 48 مرة في أجواء محافظات مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع وجبهات الحدود إضافة إلى استحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب بشكل مستمر ويومي وتسجيل ضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين اليمنيين بمحافظة الضالع”.

كما تم رصد 62 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود، وأشار إلى تسجيل 14 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب وحجة وجبهات الحدود وبقصف مدفعي مكثف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.