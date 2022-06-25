مديرية الموانئ توكد غرق صياد وإنقاذ بحارة في اللاذقية وأضرار مادية جراء العاصفة البحرية

أعلنت المديرية العامة للموانئ أن العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية اليوم تسببت بوفاة صياد وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين ومنشآت الاصطياف السياحية على شاطئ البحر.

وأوضح مدير عام الموانئ في وزارة النقل العميد المهندس البحري سامر قبرصلي في تصريح لسانا أنه تم العثور حوالي الساعة الخامسة والنصف على شخص متوفى عند موقع رأس ابن هانئ باللاذقية كما تم إنقاذ شخصين كانا يصطادان وانتشال مركب غارق لمنع إعاقة حركة الملاحة، مبينا أن زورقاً غرق في مرفأ اللاذقية وتم إنقاذ 6 بحارة كانوا على متنه مشيراً إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط.

وأهابت المديرية العامة للموانئ جميع المواطنين والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بسلامة وأمن العاملين في الموانئ السورية دون التأكد من صحتها.