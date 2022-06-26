الدفاع الروسية تؤكد واشنطن تدرب إرهابيين في منطقة التنف

أكدت وزارة الدفاع الروسية مجددا على أن قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير شرعي تدرب إرهابيين في منطقة التنف بريف حمص الشرقي وتوفر لهم الدعم لتنفيذ هجمات إرهابية على الدولة السورية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن “المجموعات المسلحة التي تدربت في منطقة التنف على يد إرهابيي تنظيم (داعش) والذين يعتبرهم الأمريكيون إحدى أدوات تحقيق أولويات سياستهم الخارجية في سورية تهاجم المدنيين والمنشآت السورية المدنية ومنها منشآت النفط”.

وأضافت الوزارة “على الرغم من تعقيد العمليات في الصحراء اكتشفت وحدات من الجيش العربي السوري بدعم من طائرات الاستطلاع الروسية أماكن اختباء الإرهابيين وقضت عليهم بضربات عالية الدقة”.