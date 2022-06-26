الصين تجدد الإنذار الأصفر

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين اليوم إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة في أجزاء مختلفة من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المركز قوله اليوم: إنه من المتوقع أن تجتاح الأمطار الغزيرة أجزاء من لياونينغ وشانشي وبكين وتيانجين وشاندونغ وخنان وآنهوي وجيانغسو وهوبي وتشونغتشينغ وقويتشو وسيتشوان ومنغوليا الداخلية بدءاً من اليوم حيث ستشهد بعض المناطق هطولات مطرية تصل مناسيبها إلى أكثر من 80 مم في الساعة.

ودعا المركز السلطات المحلية إلى الحذر من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية واتخاذ تدابير السلامة في المطارات والسكك الحديدية والطرق السريعة ووحدات النقل المائي مثل تقييد الرحلات والإغلاق المؤقت مطالباً سلطات تنظيم النقل بتوجيه حركة المرور في الشوارع التي تغمرها المياه لضمان السلامة المرورية.