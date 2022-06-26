“الفرح يليق بكم”.. فعالية لدعم مرضى السرطان في السويداء

ضمن الأنشطة والفعاليات الهادفة لدعم مرضى السرطان والحد من انتشار المرض في المحافظة، نظمت مبادرة “محبة ووفا” فعالية صحية لدعم مرضى السرطان بعنوان (الفرح يليق بكم) وذلك في قاعة كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس بمدينة السويداء، بإشراف مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة بالمحافظة.

وتضمنت الفعالية محاضرة طبية وتوعوية حول المرض وتوزيع مجموعة أدوية على عدد من مرضى السرطان وفقرات فنية وموسيقية متنوعة.

وفي محاضرة له، كشف رئيس شعبة أمراض الدم، في مشفى الشهيد زيد الشريطي بالسويداء، الدكتور مؤنس أبو منصور، عن الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها وزارة الصحة عبر ٧ مراكز موجودة في سورية لتقديم الخدمات العلاجية وكذلك التوعوية مع التأكيد على أهمية الفحص الدوري والكشف المبكر عن المرض لمعالجته، وقدم أبو منصور عرضاً عن واقع انتشار المرض محلياً وعالمياً وأسباب انتشاره وطرق الوقاية منه.

المرشدة النفسية، ردينة عزام، بينت أن السرطان مرض كغيره من الأمراض وهناك أمراض أكثر خطورة منه ولكن هذه الهالة الكبيرة التي أعطيت للمرض بسبب النظرة السلبية له سببت الهلع والخوف رغم وجود أمراض أكثر خطورة مثل السكري والكلى والكبد وكلها تسبب الموت، وبينت عزام أهمية تحفيز الإرادة للتصدي لهذا المرض، سواء على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي والاهم هو الأمل.

وكان لإحدى تجارب تحدي مرض السرطان والتخلص منه حضور، حيث استعرضت نسيبة العماطوري إحدى السيدات التي شفيت من المرض لمحة موجزة عن تجربتها في مواجهة مرض السرطان والشفاء منه بعد نحو ثلاث سنوات من العلاج، مشيرة إلى أهمية تسلح المريض بالعزيمة والإرادة للتغلب على المرض، مؤكدة أهمية الكشف المبكر عن المرض الذي اكتشفته بطريق الصدفة، إلا أن إرادتها في عدم السماح لخلية لاترى بالعين المجردة بإنهاء حياتها وتصالحها مع ذاتها جعلها تنتصر، كما تقول.

وفي تصريح “للبعث ميديا” أوضحت منسقة مبادرة “محبة و وفا” فريال السليم أن الفعالية تمثل إحدى المبادرات الإنسانية للتعبير عن الوقوف إلى جانب مرضى السرطان والتوعية حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، مبينة أهمية تضافر كافة الجهود الاجتماعية والرسمية لنشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن المرض.

وتسعى مبادرة “محبة ووفا” في محافظة السويداء لنشر المحبة بين أفراد المجتمع عبر مجموعة من النشاطات الهادفة التي تقدمها والتي تساهم في غرس قيم المحبة والتكافل، وتعزز ثقافة العمل التطوعي والشراكة مع المؤسسات الحكومية.

السويداء_رفعت الديك